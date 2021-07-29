«الزراعة» تصدر نشرة توصيات فنية لمزارعي البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

أ) إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خاليه تماما من الحشائش ومن أمراض التربه مثل العفن الأبيض وعفن الجذر القرنفلي ويوصى باستخدام الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض بالوجه القبلي أو جيزة 20 بالوجه البحري ومصر الوسطى.

2- يجب ألا تزيد نسبة كربونات الكالسيوم عن 8-10% في أرض المشتل.

3- تحرث الأرض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة بمعدل 30 كجم فو 512/ فدان، أي يضاف 200 كجم سوبر فوسفات أحادي/ فدان أو 4 شكارة سوبر فوسفات أحادي/ فدان، وتسوى جيدا وتقسم إما إلى أحواض 3م X 4م أو التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين أو مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين.

4- اتجاه التخطيط من بحرى إلى قبلى.

5- معدل التقاوى 40-45 كجم/ فدان في حالة الزراعة في أحواض، 30 كجم/ فدان في حالة الزراعة في خطوط أو مصاطب.

6- إجراء رية المحاياة بعد رية الزراعة 4-7 أيام ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات وحتى يتم اكتمال الإنبات.

7- يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتي بمعدل 30 كجم وحدة أزوت/ فدان أو 100 كجم نترات النشادر/ فدان بعد 21 يوما من الزراعة.

ب) إنتاج البصل من البصيلات:

1- اختيار الأرض الملائمة لإنتاج البصل من البصيلات، ويراعى فيها خلوها من أمراض التربة (العفن الأبيض- الجذر القرنفلي).

2- تحرث الأرض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة أو قبل الحرثة الثانية بمعدل 150 كجم سوبر فوسفات أحادي/ فدان أي 3-4 شكاير سوبر فوسفات أحادي/ فدان وتسوى جيدا.

3- يتم التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين ويتم الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية والمسافة بين النباتات 7-10 سم، أو يتم الزراعة في سطور بمعدل 36-400 سطر/قصبتين، والمسافة بين النباتات 7-10 سم.

4- اتجاه التخطيط يجب أن يكون من قبلى إلى بحري، وتتم الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية.

5- التأكد من أن البصيلات عبارة عن الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض.

6- التأكد من أن البصيلات ذات قطر من 8 مم إلى 16 ملم.

7- يحتاج الفدان إلى حوالي 250 كجم من البصيلات.

8- تزرع البصيلات على عمق 2-3 سم على الريشتين الشرقية والغربية في وجود الماء أو في الأرض وهي جافة.

9- يراعى إجراء رية المحاياة بعد أسبوع أو حسب حالة الأرض حتى تسرع من عملية إنبات البصيلات.

10- يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتي بمعدل 30 كجم أزوت/ فدان نترات النشادر بعد 21 يوما من الزراعة.

ج) الأبصال المخزنة:

يجب فرز الأبصال في المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا في مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.