محافظ الغربية والرقابة الإدارية في جولة بمركز زفتى «صور»

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري هي مشروع القرن الـ21 في مصر، والذي سيحدث تغيير جوهري وطفرة حقيقية في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم لمديري مديريات الخدمات بحضور اللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، والذي أكد على حرص جميع أجهزة الدولة على متابعة تنفيذ كافة المشروعات الجارية، وعقب الاجتماع تفقد المحافظ ورئيس هيئة الرقابة عدد من المشروعات بمرافقة لجان متخصصة من مديريات الإسكان والتضامن الاجتماعي والصحة والتموين.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الإحلال الجزئي بمدرسة شرشابة الثانوية والتي يجرى تطويرها بتكلفة 7 مليون جنيه، لإضافة 21 فصلا جديد، تساهم في تخفيض الكثافة الطلابية بالقرية والقرى المجاورة.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء ثلاث مجمعات للخدمات الحكومية بقرى شرشابة، سنباط شبراملس، حيث يتكون المبنى من 3 أدوار (دور أرضي وعدد 2 دور علوي) على مساحة 600 م ٢ لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهي «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي».

وخلال الجولة قام المحافظ ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بزيارة الحالات المستحقة للحصول على منازل ضمن مبادرة«سكن كريم» لعدد 2 منزل شرشابة و 2 منزل في سنباط و 2منزل بقرية حانوت، وجرى تقديم مساعدات عينية، علاج على نفقة الدولة، كما تواصل المحافظ مع رئيس جامعة الزقازيق لإعفاء أحد الطلاب من المصاريف الدراسية وعودته للدراسة، كما جرى التوجيه ببحث جميع الحالات من قبل مديرية التضامن لمعرفة مدى استحقاقهم لمعاش تكافل وكرامة أو أي مساعدات أخرى.