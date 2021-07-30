لقاء بـ«آلاف الجنيهات».. عادل إمام يروي قصة أول «10 جنيه» من فريد شوقي

«أهلا يا عادل».. جملة بسيطة قد لا تترك أثرا على من يسمعها، لكن وقعها على «الزعيم» عادل إمام كان مختلفا، بعد أن سمعها للمرة الأولى في حياته من «ملك الترسو» فريد شوقي، الذي تحل اليوم الذكرى الـ101 لميلاده، في أول لقاء بين النجمين أثناء توقيع عقد فيلم «أنا وهو وهي»، الذي أنتجه الملك وشهد أول بداية حقيقية للزعيم على شاشة السينما.

لقاء عوّض آلاف الجنيهات

كان الزعيم في بداية مشواره الفني، وذهب رفقة الضيف أحمد لتوقيع عقد فيلم جديد، وأصرّ الأول على ألا يقل أجر الواحد منهما عن 250 جنيها مقابل أداء الدور، لكن الأمور انتهت بأن حصل كل منهما على «شيك» بـ10 جنيهات.

ورغم أنّ الأجر جاء مغايرا تماما لما اتفقا عليه، إلا أنّ لقاء فريد عوّضهما عن آلاف الجنيهات، كما قال الزعيم في حوار قديم لجريدة «الأهالي»، أثناء احتفالية لتأبين الراحل فريد شوقي، نظمها قصر السينما في الأسبوع الأول من أغسطس 1998: «الحب والحميمية والعطف اللي لقيناهم من الأستاذ فريد شوقي في أول لقاء بيننا، عوضونا».

علقة ساخنة لـ«الزعيم» بسبب «ملك الترسو»

«علاقتي بفريد شوقي بدأت بعلقة ساخنة».. قال عادل إمام، عن علاقته بـ«ملك الترسو» التي بدأت قبل أن يلتقي الثنائي، والتي كان أساسها إعجاب عادل الشديد بفن الملك: «قررت أنتسب لفريد شوقي، وأبويا ضربني علقة».

«الجماهير الكادحة» باب فريد إلى الفن

يدرك عادل وجيله حجم التأثير الفني الكبير الذي تركه فريد بعد رحيله، على جيله وعلى الأجيال التي جاءت بعده، وعلى الشعب المصري والشعوب العربية كافة، قائلا إنّ الراحل كان مؤمنا بالفن بشدة، وكان يعامل الجيل الجديد بأبويته المعهودة: «كان فريد شوقي متواضعا وحكيما، دخل الحياة الفنية من باب الجماهير الكادحة».