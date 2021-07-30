مدرس ابتدائي يعارض المثلية.. من هو رئيس بيرو الجديد بيدرو كاستيلو؟

أدى بيدرو كاستيلو، اليمين الدستورية كرئيس جديد لدولة بيرو في العاصمة ليما، بعد عملية انتخابية طويلة مليئة بالتوتر، ليصبح خامس رئيس للبلاد في أقل من خمس سنوات، حيث يبلغ كاستيلو 51 عاما وكان مدرسا للمرحلة الابتدائية وزعيما نقابيا.

وفى سطور تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن بيدرو كاستيلو، بحسب شبكتي «سي إن إن» الأمريكية، و«بي بي سي» البريطانية:

- ولد بيدرو كاستيلو في قرية صغيرة بواحدة من أفقر مناطق بيرو، ببونيا فى 19 أكتوبر 1969، وهو الثالث من بين تسعة أطفال.

- ساعد والديه الأميين بالعمل في المزرعة، خلال طفولته.

- عندما كان تلميذا كان يتعين عليه المشي لأكثر من ساعتين للوصول إلى المدرسة.

- عمل كاستيلو معلما في مدرسة لمدة 25 عاما منذ 1995 وحتي 2020، وكان أيضا زعيما نقابيا.

- صور كاستيلو نفسه كرجل من الشعب، ونادرا ما كان يظهر في تجمعاته من دون قبعة منطقته التقليدية، وقلم رصاص ضخم، وهو رمز حزبه الماركسي «بيرو الحرة» ويمثل أيضا خلفيته في التعليم.

- بدأ حياته السياسية في عام 2002، عندما ترشح لمنصب عمدة، من دون جدوى، وبرز لأول مرة في عام 2017 خلال إضراب المعلمين بشأن الأجور وتقييم الأداء.

- نجح كاستيلو في جذب انتباه العديد من البيروفيين الذين سئموا فضائح الفساد التي طغت على السياسة لسنوات.

- خطط كاستيلو لزيادة ضرائب التعدين لتمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، اللذين كشف الوباء عن أوجه قصورهما.

- يطمح لخلق مليون وظيفة جديدة خلال سنة.

- خفف كاستيلو بعض مواقفه الأكثر راديكالية، مثل اقتراح تأميم قطاعات اقتصادية رئيسية كالتعدين والنفط والطاقة الكهرومائية والغاز، ووعد باحترام الملكية الخاصة.

- استيلو كاثوليكي ويعارض بشدة زواج المثليين والإجهاض.

- متزوج من ليليا باريديس، وهي أيضا معلمة ولديهما طفلان.