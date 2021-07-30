البرلمان العربي يهنئ ملك المغرب بذكرى الجلوس على العرش

هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، بمناسبة ذكرى الجلوس على العرش، والتي يتم الاحتفال بها في الثلاثين من يوليو من كل عام، مؤكدا على أنها مناسبة وطنية عزيزة على كل مغربي وعربي، وتُجسد معاني البيعة والوفاء لقائد البلاد ورمز وحدتها وسيادتها.

وبهذه المناسبة، أشاد العسومي بما حققته المملكة المغربية من إنجازات تنموية غير مسبوقة تبعث على الفخر والاعتزاز في مختلف المجالات، وذلك في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مثمناً أيضاً السياسات الحكيمة والمتوازنة لجلالته، والتي عززت من الدور العربي والإقليمي والدولي للمملكة المغربية.

وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن أصدق التمنيات لجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة ودوام العافية، سائلاً الله عز وجل للمملكة المغربية وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.