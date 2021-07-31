«سرقة وخطف».. التفاصيل الكاملة لاستدراج ربة منزل والتعدي عليها بالمعادي

بحجة إقراضها مبلغا ماليا كانت بحاجة إليه، مستغلين بذلك الثقة التي منحتها لهم فكان حسن نية المجني عليها، بمثابة حبل المشنقة الذي طوّق رقبتها، إذ اكتشفت أنه تم استدراجها ومواقعتها جنسياً دون رضاها من المتهمين الذين قاما باغتصابها وسرقتها داخل إحدى الشقق بمنطقة المعادي الراقية بالقاهرة.

المتهمان استدرجا وخطفا المجني عليها

توصلت تحريات مباحث قسم شرطة المعادي، إلى أنّ شخصين اثنين قاما بالتحايل على المجني عليها وأوهماها بقدرتهما المادية على إقراضها مبلغا ماليا كانت بحاجة له واتفقا معها على مكان تسليم المبلغ، إلاّ أنّ نواياهما كانت على عكس ما أظهراه من مساعدة، لتستجيب السيدة على الفور وتتوجه إلى المكان محل الاتفاق، لم تمر دقائق قليلة حتى أدركت المجني عليها أنّه تم استدراجها إلى داخل إحدى الشقق بمنطقة المعادي، وفور دخولها إلى المنزل هجم عليها أحد المتهمين وقام بحسر ونزع ملابسها عنه وعنها وجثم فوقها وعاشرها معاشرة الأزواج، وما إن انتهى منها حتى عاشرها المتهم الثاني، حيث تم الاعتداء عليها جنسياً من المتهمين محدثين أضرارا جسيمة نفسية وجسدية للضحية.

خطف ومواقعة جنسية بغير رضا الضحية

كشفت التحريات أنّ المتهمين واقعا السيدة دون رضاها ورغماً عنها، كما قاما بسرقة مبلغ نقدي مدون قيمته في الأوراق المملوكة للمجني عليها، كما أسفرت التحريات عن تعرّض المجني عليها للضرب عقب معاشرتها وذلك لإرهابها وبث الرعب في نفسها، إذ كان ذلك هو السبيل للاستيلاء على ممتلكاتها وسرقتها واغتصابها.

الحكم على المتهمين

وكان المتهمان قد وجهت إليهما تهمتي استدراج واختطاف سيدة ومواقعتها بغير رضاها بعد شل حركتها لمنعها من المقاومة، وذلك على النحو المبين في تحقيقات النيابة، وهو الأمر الذي اعترف به الجناة أثناء مباشرة التحقيقات معهما، من قبل النيابة العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس قد أسدلت الستار عن القضية بعدما أصدرت حكمها بالحبس المشدد لمدّة 3 سنوات بتهمة خطف ومواقعة ربة منزل بغير رضاها.