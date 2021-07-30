هجوم يستهدف مبنى الأمم المتحدة في أفغانستان

قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن مجمعها الرئيسي في غرب أفغانستان تعرض لهجوم من قبل «عناصر مناهضة للحكومة»، ما أسفر عن مقتل حارس شرطة أفغاني واحد على الأقل وإصابة ضباط آخرين وفقا لوكالة رويترز الإخبارية.

وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان نشرته وكالة رويترز إن «المنطقة المحيطة بهيرات التي يقع فيها المجمع شهدت قتالا اليوم بين طالبان والقوات الحكومية».

وتحرز حركة طالبان الأفغانية تقدمًا سريعًا في جميع أنحاء البلاد ، مستفيدة من الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، وتواصل الاستيلاء على مناطق واسعة، وعلى المعابر الحدودية الرئيسية، وتطويق عواصم المقاطعات.

مع مغادرة الولايات المتحدة وقوات الناتو، أعرب الناس داخل أفغانستان وخارجها عن قلقهم بشأن تماسك البلاد في أعقاب تصاعد التوترات العرقية والقبلية، وموجات استسلام القوات الافغانية، وضعف الحكومة المركزية.

وفقًا لمسؤولي الدفاع الأمريكيين، سيطرت طالبان على حوالي نصف مناطق البلاد.

في بعض المناطق، تفرض الجماعة مرة أخرى الحكم الإسلامي الذي فرضته سابقا حتى أطاح بها الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

في المناطق التي استعادتها، يُزعم أن المدارس قد أحرقت على الأرض وفُرضت قيود على حريات المرأة ، على غرار تلك التي فُرضت على المجتمعات عندما حكمت الجماعة أفغانستان بين عامي 1996 و 2001.

خلال تلك السنوات، أُمرت النساء بالبقاء في المنزل ما لم يكن برفقة ولي أمر ذكر، وتم منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة، ومن ثبتت إدانتهن بارتكاب جرائم مثل الزنا تم رجمهم حتى الموت.

يتمتع الرجال بحرية أكبر ، لكن أُمروا بعدم حلق لحاهم ، ويتعرضون للضرب إذا لم يحضروا الصلاة ، ويُطلب منهم ارتداء الملابس التقليدية فقط.