رئيس تونس يصدر قرارات جديدة: إقالة مسؤول كبير وتعديل مواعيد حظر التجول

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام محمّد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية.

وكان النفطي قد انضم إلى الحكومة في أغسطس 2020 وكان يشغل قبل ذلك منصب مدير عام للشؤون القنصلية.

وأصدر سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة حظر تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من يوم 1 أغسطس 2021 إلى إشعار آخر.

وبمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تقرر أيضا التدابير التالية:

- تمنع كل التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالأماكن المفتوحة أو المغلقة.

- على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء.

- على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.

- على السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات مهمة من التلاقيح.

- على السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكل القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.

- على مختلف رؤساء الهياكل الإدارية العمومية إجراء ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضوري للموظفين، باستثناء موظفي قوات الأمن الداخلي والعسكريين وموظفي الديوانة وموظفي وزارة الصحة.

- على مختلف أصحاب المؤسسات العاملة في القطاع الخاص العمل قدر الإمكان على اعتماد نفس هذه الإجراءات.