مصادر إماراتية تكشف حقيقة إقامة فرح نجل محمد بن زايد في العلمين

نفت مصادر إماراتية مسؤولة صحة ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقامة فرح زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، في مدينة العلمين في مصر، موضحة أن الشيخ محمد موجود حاليا في فرنسا، استعدادا لإقامة فرح نجله في قصر الشيخ زايد في مدينة «أنيماس» في جبال الألب.

وانتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتنظيم فرح نجل الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين الأيام المقبلة، بحضور عدد من الرؤساء ولمدة 3 أيام، لكن مصادر إماراتية نفت صحة الخبر.

وأوضحت المصادر أن سبب الشائعة حضور عدد من رجال الأعمال الإماراتيين لافتتاح فندق ضخم أبرزهم خلف الحبتور، ما سبب لغطا لدى الكثيرين.