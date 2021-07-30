السودان يحذر من نزول النيل: المياه بها تماسيح وثعابين قاتلة

حذر الدفاع المدني بولاية الخرطوم السودانية المواطنين من السباحة في النيل أو الاقتراب منه، كما تمنع القوارب من التحرك في النيل، وتوضع عقوبة لمن يخالف بسبب ظهور تماسيح وثعابين قاتلة خلال الساعات الماضية.

وقال، في خبر نشرته صحيفة «سودان تربيون»، إن النيل الآن ينطوي على خطورة، خاصةً بعد ظهور بعض التماسيح المتوحشة والثعابين القاتلة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر والموت.

وحذر، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، من تحرك المواعين النهرية والقوارب على مياه النيل شدد أن كل من يخالف هذه الأوامر ستتخذ في مواجهته إجراءات قانونية صارمة.