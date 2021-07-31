سيلتقي الرئيس السيسي.. وزير الخارجية التشيكي يزور مصر اليوم

سيقوم وزير الخارجية ياكوب كولهانيك بزيارة إلى مصر، اليوم، تنتهي غدا الأحد، لبحث العلاقات بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية التشيكية، في بيان، أمس الجمعة، إن «كولهانيك» سيبحث مع سامح شكري وزير الخارجية المصرية، العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون التجاري والوضع في الشرق الأوسط والسياحة في ظل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

الخارجية التشيكية: إحدى أولويات «كولهانيك» هي استئناف السفر بين البلدين بعد انتهاء «كورونا»

وأضافت الوزارة التشيكية، أنه من المقرر أن يلتقي كولهانيك، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن إحدى أولويات وزير الخارجية التشيكي، هي دعم رجال الأعمال التشيك واستئناف السفر بين البلدين بعد انتهاء «كورونا»، وأن وفدا من رجال الأعمال سيرافق الوزير خلال زيارته.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التشيكي، قوات التشيك في بعثة المراقبة الدولية في سيناء، العاملة هناك منذ سنوات.

وفي 4 يوليو 2017، التقى الرئيس السيسي، بمقر إقامته أثناء مشاركته في قمة «فيشجراد» برئيس وزراء التشيك بوهسلاف سبوتكا، وتناول اللقاء بين الرئيسين، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والتشيك وتعزيز التعاون فى المجال الصناعى.

وأكد الرئيس السيسي في ذلك الوقت، على اهتمام مصر بتطوير التعاون بين البلدين في مجال تدريب الفنيين وبناء القدرات والاستفادة من الخبرة التشيكية في العديد من المجالات، فضلاً عن الاهتمام بتعزيز التعاون في المجال الثقافي.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء التشيكي، بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والمعهد التشيكى للمصريات على مدى سنوات طويلة، كما رحب بتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها المجال العسكرى، فضلاً عن العمل على زيادة نشاط الشركات التشيكية فى السوق المصرى.

وشدد سبوتكا، على مساندة جمهورية التشيك لما تبذله مصر من جهود في مجال مكافحة الإرهاب ودفع عملية التنمية الاقتصادية.