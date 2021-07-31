إصابة 23 شخصا في حادث تصادم قطارين بمدينة بوسطن الأمريكية

أصيب العشرات، جراء حادث تصادم قطارين بمدينة بوسطن الأمريكية، أمس الجمعة، حيث تم نقل 23 شخصًا إلى المستشفيات.

و«بوسطن» هي عاصمة كومنولث ماساتشوستس في الولايات المتحدة وأكثر مدنها اكتظاظًا بالسكان، وتحل المدينة في المرتبة 21 ضمن الأكثر سكانا في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الإطفاء في بوسطن عبر تغريدة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نقل 23 شخصا إلى المستشفيات بسبب إصابات لا تهدد حياتهم بعد الحادث مساء الجمعة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت الإدارة، إن 22 شخصًا أصيبوا، فيما قدرت «خدمات الطوارئ الطبية» في بوسطن العدد بـ 23، وفقا لما ذكرته قناة إن بي سي نيوز» الأمركية.

وكانت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس، أعلنت في وقت سابق، أن قطارين اصطدم أحدهما بالآخر على خط سكة حديد الكومنولث أفينيو في بوسطن، فيما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية عن أحد شهود العيان قوله: «توقف القطار عند الضوء عندما انطلق فجأة إلى الأمام، لقد شعرت وكأنها أسوأ رحلة في مدينة ملاهي يمكن أن تتخيلها».

من جانبه، أشار شاهد آخر كان يجلس في سيارة عندما وقع الحادث، إلى أن بعض الركاب أصيبوا بجروح في العنق والرأس.

وفي 4 فبراير 2018، أسفر حادث اصطدام قطار ركاب كان يقل 147 راكباً، مع قطار بضائع فى كارولينا الجنوبية الولاية الواقعة في جنوب شرقي الولايات المتحدة، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة حوالى 70 شخصاً، كما تسبب الحادث بتسرب قرابة 20 ألف لتر من المحروقات، وفاق لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»..