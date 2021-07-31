واشنطن توافق على إمكانية بيع 18 طائرة «سي.إتش-53 كيه» إلى تل أبيب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إنها وافقت على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز «سي.إتش-53 كيه» إلى إسرائيل، في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وعلى الرغم من موافقة الوزارة الأمريكية، فإن الإعلان لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات بهذا الشأن.

وستشمل الصفقة محركات وأجهزة ملاحة وعتادا ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني، فيما كان المتعاقدين الرئيسيين في الصفقة هما شركتا «لوكهيد مارتن» و«جنرال إليكتريك».

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان، أن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح القومية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير واستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس.

سلطات الاحتلال ستبدأ في بناء ملاجئ محصنة على مسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد من الحدود الشمالية

من جانبها، قالت قناة «كان» الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة بأن السلطات الإسرائيلية ستبدأ في بناء ملاجئ محصنة في جميع المباني الواقعة على مسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد من الحدود الشمالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وستبلغ كلفة تحصين البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان وسوريا 100 مليون شيكل «نحو 31 مليون دولار» وسيتم زيادتها في كل عام، وأضافت القناة الإسرائيلية، أنه سيجرى أيضا بناء عائق على الحدود الشمالية الإسرائيلية في ضوء ارتفاع عدد المتسللين من لبنان.

وكانت إسرائيل، أقرت في عام 2020، بناء 600 غرفة أمنية محصنة في البلدات والمستوطنات الواقعة على خط المواجهة حتى كيلومتر واحد من الحدود الشمالية، وسيتولى قسم الهندسة والبناء بوزارة الدفاع هذه المهمة.

وفي سياق آخر، قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان، إن إسرائيل أعلنت عن تسهيلات جديدة لسكان قطاع غزة خاصة والفلسطينيين عامة، للسفر إلى الخارج عبر معبري بيت حانون إيرز، واللنبي.

وأوضحت الهيئة الفلسطينية، أن الجانب الإسرائيلي سيسمح لسكان قطاع غزة بالسفر عبر معبر بيت حانون إيرز اعتبارا من غد الأحد، مضيفة أن الجانب الإسرائيلي قرر السماح بخروج 50 تاجرا من حملة بطاقة «بي أم سي» يوميا.

وأشار الشؤون المدنية الفلسطينية، إلى أن الجانب الإسرائيلي، قرر السماح للفلسطينيين عموما بالسفر إلى الخارج عبر معبر اللنبي، وتابعت الهيئة الفلسطينية قائلة، إن إسرائيل ستمنح تصاريح زيارة لحضور أفراح قرابة الدرجة الأولى فقط.