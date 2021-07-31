إقبال ملحوظ من المواطنين على مبادرة التمويل العقاري

كشفت مصادر مصرفية، وجود إقبال عدد كبير من المواطنين للاستفسار عن خطوات التقديم للحصول على دعم مبادرة التمويل العقاري، التي تمّ الإعلان عنها قبل أيام، ويجرى حاليًا الانتهاء من كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لبدء تمويل طلبات العملاء.

فئة متوسطي ومحدودي الدخل

وأكّدت المصادر، أنَّ المواطنين المترددين على البنوك حاليًا هم من فئة متوسطي ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أنَّ أغلبهم تتوافق الشروط المطروحة في المبادرة عليهم، وحاليًا تبحث البنوك مع شركات التطوير العقاري لتقديم أفضل العروض للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المباردة.

وأشارت المصادر، إلى أنَّ مبادرة التمويل العقاري اشترطت في محدودي الدخل إلا يزيد على 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للمتزوج، فيما اشترطت المبادرة لمتوسطي الدخل إلا يزيد دخلهم على 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للمتزوج أو للأسرة.

إقبال ملحوظ من المصريين العاملين في الخارج

وتابعت المصادر، أنَّ هناك اقبال ملحوظ من المصريين العاملين في الخارج للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، مؤكّدة أنَّه لا تفرقة بين مصري يعمل بالخارج ومصري يقيم هنا في مصر، موضحة أنَّ هناك فرصة كبيرة أمام العاملين بالخارج من الاستفادة من المبادرة.

مشروعات عديدة تتوافق مع المبادرة الجديدة لمحدودي ومتوسطى الدخل

وتطرح وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية العديد من المشروعات التى تتوافق مع المبادرة الجديدة لمحدودي ومتوسطى الدخل، ووفقًا لتصريحات مي عبدالحميد، رئيس الصندوق الإسكان الاجتماعي، فإن أول المشروعات التي سيتم طرحها سيكون خلال الأسبوعين المقبلين، بأسعار تبدأ من 165 ألفًا وحتى 310 آلاف جنيه.

وللتقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي، يتمّ شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

سداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 14 و15 ألف جنيه

وبعد شراء كراسة الشروط، يتمّ سداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 14 و15 ألف جنيه وفقًا لكل طرح جديد، بعد ذلك يتمّ الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقًا لكل مشروع، وكتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم وكذلك رفع الأوراق المطلوبة.