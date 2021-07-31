10 خطوات لاستخراج رخصة القيادة في ساعتين

عمليات بحث عديدة يقوم بها المواطنون في الفترة الأخيرة عبر محرك البحث «جوجل»؛ من أجل التعرف على الخطوات اللازمة لاستخراج رخصة قيادة السيارة في ساعتين.

وتقدم «الوطن» خدمة للقراء حول الأوراق والمستندات المطلوبة وقيمتها بالجنيه، بالإضافة إلى الخطوات المتبعة لاستخراج رخصة السيارة خلال ساعتين؛ طبقا للشروط التي ينص عليها قانون المرور الجديد، على النحو التالي:

1- يجب على المتقدم لاستخراج رخصة القيادة، أن يتوفر لديه رسم الكشف طبي «باطنة» و«نظر» وتقدر قيمته بمبلغ 285 جنيها.

2- تقديم رسم ضريبة الرخصة الخاصة والتي تشمل رسوم التأمين الإجباري وتقدر بـ 615 جنيهًا.

3- أن يكون لدى المتقدم لاستخراج رخصة القيادة نموذج اختبار إشارات بـ 10 جنيهات.

4- حصول المتقدم على نموذج 256 الخاصة بطلب الرخصة والذي يشمل طابع الشرطة ويبلغ سعره 21.5 جنيه.

5- توفر لدى الشخص المتقدم ملف وحافظة بـ 35 جنيها.

6- شراء استمارة بيانات ويبلغ سعرها 105 جنيهات.

أما فيما يتعلق بالشروط الجديدة لاستخراج رخصة القيادة فهي كالتالي:

1- يجب على المتقدم لاستخراج رخصة القيادة التوجه إلى قسم المرور الذي يتبع له محل إقامته.

2- ينص قانون المرور الجديد ألا يقل سن طالب الترخيص عن 18 سنة.

3- يقدم الشخص طلب استخراج رخصة القيادة على نموذج 256 مرور.

4- يشترط قانون المرور على من يرغب في استخراج رخصة القيادة أن يقوم بعدد من الإثباتات الشخصية كـ إثبات السن والشخصية ومحل الإقامة وذلك من خلال تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاحتفاظ بالأصل.

5- إثبات اللياقة الطبية بتقديم شهادة من ممارس عام عن حالة النظر وفصيلة الدم وأمراض الباطنة.

6- تقديم صورة من شهادة التخرج أو محو الامية مع الاحتفاظ بأصول تلك الشهادات.

7- إحضار 4 صور شخصية مقاس 4*6.

8- حصول المتقدم على شهادة تثبت اجتيازه الدورة التدريبية الخاصة بالقيادة التابعة لمراكز تعليم بالإدارة العامة للمرور

9- خضوع المتقدم لتحليل المواد المخدرة قبل تسليمه رخصة القيادة.

10- خلو الصحيفة الجنائية للمتقدم من أية أحكام جنائية سابقة أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.