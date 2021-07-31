وفاة مراقب ثانوية عامة إثر غيبوبة سكر داخل لجنة امتحان بالقليوبية

توفى رضا محمد حسن، ملاحظ في لجنة الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، إثر إصابته بغيبوبة سكر في الساعة 9.20، اليوم، أثناء المراقبة في مادة الأحياء لشعبة «علمي علوم»، ونُقل المتوفى إلى مستشفى بنها الجامعي.

وقدم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية التعازي إلى أسرة المتوفى، مشيرًا إلى أن الراحل يسكن في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وكان يذهب للمراقبة بالثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها بالقليوبية.

وفي وقت سابق، كشف بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ملابسات واقعة وفاة مدرسة من شبرا الخيمة خلال توجهها للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة بمدينة القناطر، حيث لقيت مصرعها إثر حادث تصادم خلال عبورها الطريق الدائري لإستقلال المواصلات.

وتبين أن الفقيدة تُدعى سهير محمد إبراهيم، وتعمل بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بإدارة غرب شبرا الخيمة، وكانت في طريقها للعمل كمراقبة ثانوية عامة بلجنة مدرسة حسن طاهر الثانوية المشتركة بإدارة القناطر الخيرية التعليمية.

فيما نعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء وتقدم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح ابراهيم وكيل المديرية، وجميع القيادات التعليمية والتنفيذية بالمديرية، بخالص العزاء إلى أسرة المدرسة.