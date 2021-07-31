عقوبة تقديم مستندات مزورة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تقدم وزارة الداخلية خدمات إلكترونية تتمثل في تقديم المستندات والأوراق المطلوبة عبر الموقع الالكتروني للوزارة على الإنترنت، في إطار سياستها لتخفيف العبء عن المواطنين، وأبرز تلك الخدمات الالكترونية استخراج بطاقة الرقم القومي لتجنيب المواطنين مشقة الذهاب إلى مقر استخراجها من السجلات المدنية على مستوى الجمهورية، والانتظار لساعات عديدة في طوابير طويلة.

السجن المشدد للمزورين

وبالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن تلك الخدمة، حددت أيضا عقوبة الأفراد الذين يقدمون مستندات مزورة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، حيث يدخل إدخال بيانات خاطئة عبر أيا من المواقع الحكومية الرسمية مثل الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية (استخراج بطاقة الرقم القومي- جواز سفر - شهادات الميلاد) وغيرها من الخدمات، تحت العقوبات التي ينص عليها القانون.

وتكون تهمة الأفراد في تلك الحالة تزوير في محررات رسمية حكومية، ولا ينطبق ذلك فقط على إدخال بيانات خاطئة فيما يخص موقع وزارة الداخلية، ولكن أيضا بالنسبة للبيانات على موقع وزارة الصحة والسكان، وذلك استنادا إلى المادّة 212 من قانون العقوبات التي تنص على التالي: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».

أوراق يعاقب مزورها بموجب القانون

كما تنص المادّة 206 على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن جميع الأفراد الذين قاموا بتقليد أو تزوير أوراق رسمية حكومية سواء بأنفسهم أو عن طريق آخرين كما يعاقب من استعمل هذه الأوراق وقدمها في أي جهة داخل مصر، وتتضمن تلك الأوراق أو الأشياء خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية بالإضافة إلى أوراق أو بونات أو مرتبات أو مستندات صادرة من خزينة الحكومة أو الجهات التابعة لها ويسري ذلك القانون أيضاً على دمغات الذهب والفضة.