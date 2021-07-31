تعرّف على عقوبتي عدم تركيب الملصق الالكتروني.. تطبق من سبتمبر المقبل

في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستبدأ في تطبيق عقوبات وغرامات على مالكي السيارات الذين لم يقوموا بتركيب الملصق الالكتروني، بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وفيما يلي توضح «الوطن» العقوبات التي نص عليها قانون المرور الجديد، فيما يتعلق بمخالفة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات:

1- تقوم الجهات المعنية التابعة لوزارة الداخلية بسحب ترخيص السيارة لمدة بحد أدنى شهر و حد أقصى ثلاثة أشهر.

2- بحسب قانون المرور الجديد فإن عقوبة مخالفة تركيب الملصق الالكتروني تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر لمالك السيارة.

3- عدم تركيب الملصق الإلكتروني يعرّض مالك السيارة إلى غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.

4- وفقًا لقانون المرور الجديد فإنه يتم تطبيق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس أو الغرامة على المخالفين.

وتهدف وزارة الداخلية من خلال تطبيق عقوبات على مخالفة تركيب الملصق الالكتروني على تفعيل قانون المرور الجديد وذلك في سبيل وضع منظومة للمرور في مصر، وذلك بعد عرض المقترح على مجلس النواب والذي حصل على الموافقة، وخلال الفترة الماضية، فعّلت الأجهزة الأمنية إجراءات سحب الرخص من مخالفي عدم تركيب الملصق الإلكتروني على الطرق، ولكن اكتفت فقط بإرسالها لوحدات المرور دون تطبيق أي غرامات وذلك تمهيدا لتطبيقها في شهر سبتمبر من العام الجاري.

الداخلية توجه المواطنين لضرورة تركيب الملصق

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بالمواطنين الشهر الماضي بضرورة التوجه إلى وحدات المرور وذلك من أجل سرعة تركيب الملصق الالكتروني لتفادي الغرامة أو الحبس، وتشمل العقوبة ملاّك السيارات الذين لم يقوموا بتركيب الملصق الالكتروني بالإضافة إلى المركبات ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها ولم يعد معتمد لدى الجهات المعنية في المرور ووزارة الداخلية.