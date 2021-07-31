«حمار» على رصيف محطة قطار الغربية: دخل من باب الطوارئ والعمال «مسكوه»

كشفت أجهزة الأمن، تفاصيل فيديو متداول لـ«حمار» يتجول داخل محطة قطار الغربية، بالفحص تبين أنَّه في أثناء فتح العاملين بالمحطة باب الطوارئ لإدخال بعض مواد البناء لاستكمال أعمال التجديدات بالمحطة، وحال ذلك دلفت دابة مسرعة إلى رصيف المحطة.

حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة

وتمكّن العمال بالمحطة من الإمساك بالدابة وإخراجها وغلق الباب دون حدوث أي تداعيات أو تأثير على حركة سير القطارات.