«هكر» تلفونها وسجل المكالمات.. تفاصيل دعوى زنا أقامها زوج ضد زوجته

أقام زوج دعوى زنا ضد زوجته يتهمها فيها بخيانته مع آخر، بعد أن قام بتحميل تطبيقات «هكر»، على هاتفها المحمول لتمكنه من استقبال رسائلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتسجيل مكالماتها الهاتفية.

الزواج كان بضغط الأهل

خلال السنة الأولى من الزواج بدأت المشاكل بينهما على أتفه الأسباب فكان متصيدا لأخطائها ولكنها كانت تنتهى بتدخل الأهل وفض الشجار وإعادة المياه لمجاريها وظلت علاقتهما على تلك الوتيرة.

الزوج يسأل زوجته عن الخيانة

وتقول الزوجة أن زوجها فى الفترة الأخيرة قبل أن يقدم بتلك الدعوى كان دائما يسألها عن رأيها فى خيانة الزوجة لزوجها وما الأسباب التى تدفعها لذلك، حيث كانت تجيب أن ذلك يعود إلى تربية كل سيدة وأصلها وأهلها والظروف الاجتماعية والأسرية التى نشأت عليها، وأنهما كانا يتبادلان النقاش ووجهات النظر بكل هدوء وود.

دعوى الزنا بدون علم الزوجة

وفى صباح اليوم التالي فوجئت الزوجة باستدعاء من النيابة العامة لها فتعجبت وطلبت من أحد أقاربها معرفة السبب فعلمت أن زوجها رفع عليها دعوى زنا وعند عودتها لمعاتبته اكتشفت أنه قام بتغيير «كالون» المنزل وأخذ ابنتها منها.

الزوجة تنتظر التقرير الفني للمكالمات المسجلة

ويقول دكتور «مهران»، دفاع الزوجة أنهم فى انتظار خبير الأصوات لمعرفة بصمة الصوت ما إذا كانت مطابقة لبصمة صوت الزوجة أم لا، وأن هناك عدة أسئلة يجب الإجابة عليها، وهى هل يوجد إذن من النيابة العامة حول تلك التسجيلات وما الغرض من التسجيلات، لأن القانون قد أدخل تعديلات حول مادة الزنا وحدد عقوبة للزنا الإلكتروني شرط توافر الركن المادي فلذلك يجب تدخل الجهات الفنية للوقوف على ملابسات الواقعة.