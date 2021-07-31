مصدر بـ«الرياضة»: ننتظر إخطارات الأندية للموافقة على إجراء الانتخابات

قال مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على إجراء انتخابات الأندية والهيئات الرياضية، بشرط إرسال مجالس الإدارة أو اللجان التي تدير الأندية والهيئات الرياضية، خطابات إخطار لمديريات الشباب التابعة لها بتحديد موعد الدعوة للجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات.

انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية ستكون مع انتهاء المدد الرسمية المحددة بـ4 سنوات

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ« الوطن» أن مواعيد انتخابات مجالس إدارة الاندية الرياضية، ستكون في مواعيدها الرسمية وفي التوقتيات التي تنتهي فيها المدة الرسمية لهذه المجالس، والمحددة بأربع سنوات من تاريخ إجراء آخر انتخابات.

ولفت المصدر إلى أن انتخابات جميع الأندية ستجرى تحت إشراف مديريات الشباب والرياضة التابعة لها هذه الأندية والهيئات الرياضية، وتحت إشراف قضائي لضمان النزاهة والشفافية، موضحا أنه مديري المديريات بالمحافظات سيحددون موعد التقدم للترشح ومواعيد الطعون والبت فيها، وبناء عليه ستعلن قوائم المرشحين النهائية للانتخابات وأيام إجراء التصويت على الانتخابات والإعادة في حالة الإعادة بين المرشحين .

الإجراءات الخاصة بدعوة الجمعيات العمومية لانتخاباتبمجالس إدارات الهيئات الرياضية

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت بيانًا، أكدت خلاله ن الإجراءات الخاصة بدعوة الجمعيات العمومية للانتخابات الخاصة بمجالس إدارات الهيئات الرياضية، ستجرى بعد انتهاء السنة المالية2020-2021، حيث تتم الدعوة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، في حين تجرى العملية الانتخابية للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضة الأوليمبية، بعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وينطبق هذا الأمر على جميع الأندية والاتحادات، ومنها كذلك الهيئات التي تديرها لجان مؤقتة ومن بينها نادي الزمالك.

وفى سياق متصل، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حرص الوزارة على دعم مختلف الأندية الرياضية الشعبية وذلك لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها وكذلك تكثيف مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية، بتلك الهيئات، خاصة في الشعبية التي تتمتع بها الأندية الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية.