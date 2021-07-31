مصادر برلمانية: استدعاء مسؤولي البعثة الأولمبية أمام لجنة الشباب عقب انتهاء البطولة

كشفت مصادر برلمانية، لـ«الوطن» أن لجنة الشباب والرياضة، ستستدعي مسؤولي اتحاد كرة القدم والبعثة الأولمبية أمام اللجنة، بعد انتهاء فترة البعثة المتواجدة في طوكيو، وذلك بعد هزيمة المنتخب الأولمبي لكرة القدم أمام البرازيل، كما سيتم عقد جلسة استماع عقب عودة المجلس للانعقاد.

لجنة الشباب: إرجاء المناقشة حتى نهاية الأولمبياد

وكانت اللجنة، برئاسة النائب محمود حسين، أرجأت الأسبوع الماضي تقييم البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو، التي تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وذلك بعد عدة طلبات إحاطة لمناقشة النتائج الحالية.

وطالب النواب باستدعاء المسؤولين لشرح كافة الأسباب حول النتائج التي تم تحقيقها.

وأكد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، خلال الاجتماع الأسبوع الماضي، أن اللجنة كانت حريصة على دعم البعثة حتى النهاية، خاصة أن التقييم لا يتم جزئيا بل عبر النتائج الإجمالية، مشيرا إلى أن البعثة الحالية، هي أكبر بعثة أولمبية في تاريخ مصر، وتم تخصيص 276 مليون جنيه لجميع الاتحادات المشاركة فيها، مشيرا إلى أنه سيتم الاستماع لكل المسؤولين عقب انتهاء البطولة وفق النتائج النهائية.

طلبات إحاطة حول نتائج المنتخب

من جانبه، قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة، إن المنظومة الرياضية بشكل عام تحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة تنظيم، مشيرا إلى أن النتائج التي حققتها البعثة غير مرضية حتى الآن، وأنه يجب محاسبة كل من لم يحقق نتائج جيدة، وهناك مسؤولون عن البعثة، وسيتم محاسبتهم عن هذه النتائج.

وأكد النائب طارق السيد، عضو اللجنة، أن النتائج التي حققتها البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو، تأثرت بفترة الإعداد بسبب كورونا، وأثرت بشكل مباشر على اللاعبين.

بينما، أكد النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج، أن لجنة الشباب سوف تعقد اجتماعات وجلسات استماع للمسؤولين عن البعثة واتحاد كرة القدم وسيكون هناك تقريرا بدون شك، مشيرا إلى أن المشكلة ليست الهزيمة من البرازيل ولكن في أداء البعثة بشكل عام، رغم النجاح في بعض الألعاب وتحقيق نتائج جيدة، لكن ذلك لا يفِ بطموح المصريين.