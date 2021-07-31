محافظ قنا يستقبل لجنة مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم السبت، أعضاء اللجنة المشكَّلة من ممثلي مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المساحة، برئاسة المهندس أحمد حسن، ممثل مبادرة «حياة كريمة» بمجلس الوزراء، وذلك بهدف متابعة موقف الأراضي المقترحة لإقامة وحدات سكنية ملائمة ولائقة للمواطنين المستحقين بقرى مراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية.

جاء ذلك بحضور كل من حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمد حسن، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقدم أحمد علي، ممثل الهيئه الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس محمد مصطفى، المشرف على الأعمال الهندسية بالمحافظة، والمهندس السيد البدوي، ممثل إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس محمد إسماعيل، ممثل هيئة المساحة، ورؤساء مدن أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص.

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أنه تم تحديد 20 موقعاً مقترحاً لإقامة الوحدات السكنية في القرى المستهدفة، وتم عرضها على أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، موجهاً المسئولين بسرعة إعداد تقرير تفصيلي حول موقف المرافق بالنسبة للمواقع المقترحة، مؤكداً أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدوره في توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية.

وعقب الاجتماع، بدأ أعضاء اللجنة في معاينة المواقع المقترحة لإنشاء الوحدات السكنية للوقوف على مدى ملاءمتها وتوافر المرافق الأساسية بها لتنفيذ المشروع، وكذلك التأكد من صلاحيتها ووجودها داخل الأحوزة العمرانية، من خلال مراجعة إحداثيات كل موقع على الطبيعة، تمهيداً لتسليمها للهئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ.

وقدم محافظ قنا شكره لأعضاء اللجنة، لحرصهم على متابعة موقف أراضي الوحدات السكنية في مختلف قرى المحافظة، حتى يتسنى الانتهاء منها على الوجه الأكمل، وفي أسرع وقت ممكن.