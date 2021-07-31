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محافظة الجيزة عن حادث كوبري ترسا: «لا صحة لانهيار عقار»

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سلامة عامر
07:43 م | السبت 31 يوليو 2021
حادث ترسا الجديد

حادث ترسا الجديد

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، أنه لاصحة لما نشر على منصات التواصل الاجتماعي بشأن انهيار عقار، بالقرب من كوبري المريوطيه الجديد، في شارع ترسا، بمنطقة الهرم.

وأوضح المصدر أنه أثناء قيام أجهزة محافظة الجيزة بتنفيذ قرار إزالة عقار مخالف، مجاور لكوبري المريوطية، مكون من 11 طابقاً، حدث سقوط بعض الحجارة والأنقاض على مطلع الكوبري.

وأشار المصدر إلى أن حركه المرور تسير بصورة طبيعية، بعد رفع مخلفات الرتش، ولم تتسبب في أية أعطال لحركة المرور على الكوبري.

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