شاهد على سقوط أجزاء عقار على كوبري ترسا: مررت فوقه قبل الحادث بدقيقة

في حادث مفاجئ، سقطت منذ قليل، أجزاء من أحد العقارات على جانب كوبري بمنطقة ترسا في نهاية المحور، وذلك خلال عمليات إزالات بعض العقارات المخالفة بشارع محمد أنور السادات «ترسا سابقًا» بالهرم، ما أدى لتعطل حركة المرور أعلى الكوبري، بشكل جزئي، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وسريعًا تم رفع الكتل التي سقطت أعلى الكوبري، وإعادة تسيير الحركة المرورية، ولم تُسجل أي إصابات نتيجة ذلك.

شاهد عيان يوضح تفاصيل سقوط أجزاء عقار على كوبري ترسا

وتعليقًا على هذا الشأن، قال أحمد عمارة، أحد سكان منطقة الطالبية بالجيزة، إن ما حدث كان مفاجئا للجميع، خاصة أن العقار أصاب الكوبري بشكل مباشر وتسبب في شلل مروري لنحو ساعة، «ده برج 11 دور، بقاله فترة بشوفه وأنا معدي بيزيلوا منه أجزاء وأول ما وقع عرفت إن هو».

وأضاف «عمارة» لـ«الوطن»، أنه كان يقود سيارته على الكوبري عائدا إلى منزله، وبعد أن أنهى السير عليه، ونزل وارتكن إلى الرصيف لشراء حاجته من أحد الأكشاك، لم تمر سوى دقيقة واحدة وسمع صوت ارتطام كأنه انفجار مدوي، وحينما نظر وجد أجزاء من العقار المجاور لـ«نزلة الكوبري».

وأشار شاهد العيان إلى أن السيارات توقفت فجأة بعد سقوط العقار، لافتًا إلى أنه لحسن الحظ لم تتواجد أي منها في مكان السقوط، وعلى الفور ابتعد السكان من المكان وأخذوا يراقبون الموقف من على بعد، وما أن اطمأنوا لعدم سقوط أجزاء أخرى بدأوا في تحري الأمر وأنه لا توجد إصابات نتيجة ما حدث.

وأوضح أن قوات الأمن تواجدت بشكل سريع وأبعدت المحيطين بالأجزاء المنهارة من العقار، حيث بدأ الشارع في الزحام والجميع صار يشاهد ما حدث، «عملنا حتة كدة تعدي منها العربيات، وفي خلال ساعة كانت كل حاجة اتشالت من على الكوبري والدنيا مشيت بشكل طبيعي».