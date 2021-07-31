أحمد العطار: منتخب مصر لكرة اليد قدم أداء مشرفا بالأولمبياد

قال أحمد العطار، نجم منتخب مصر لكرة اليد سابقا، إن خسارة المنتخب المصري من المنتخب البرازيلي في أولمبياد طوكيو 2020 يأتي بسبب تجهيز المنتخب المنافس الجيد بدنيا وفنيا، «كم الاحتكاك الذي يتعرض له لاعبو البرازيل في أنديتهم العالمية أكبر من لاعبي منتخب مصر، ولو جينا شوفنا جرائد البرازيل بكرة هنلاقي المانشيت الرئيسي البرازيل تكسب المنتخب المصري بصعوبة».

وأضاف «العطار»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أن الرهبة الخاصة بالمباريات الكبرى لم تعد موجودة في نفوس عدد كبير من لاعبي المنتخب المصري.

وأوضح أن «المنتخب المصري لكرة اليد كان قد عقد العزم على هزيمة منتخب البرتغال المصنف والحاصل على المركز السابع أوروبيا، والدنمارك بطل الأولمبياد والعالم، وتفوق الفريق على نظيره المصري وظهر بأداء متميز، كان عندنا مشاكل في حراسة المرمي وبيوصولوا لـ60% من قوة الفرقة، وده اللي فرق معانا، ومبقاش بيفرق معانا الفرق الكبيرة».

وأكد أنه وفي أعقاب ذلك نجح المنتخب المصري في هزيمة المنتخب الياباني بسهولة، كما وفازوا على منتخب السويد، «ماتش البحرين بكرة هيكون صعب لأنهم عاملين مباريات قوية في أولمبياد طوكيو 2020، وفي حال الفوز عليهم هنقابل بنسبة كبيرة ألمانيا، وبطمن الناس ألمانيا مش هي ألمانيا المعروفة من قبل».

وتابع: «لازم يكون فيه تماسك في مبارياتنا القادمة، وأخطائنا في الدفاع أكتر، والهجوم بتاعنا منظم بشكل كويس وكل حاجة عندنا تمام، وبدأنا في مباراة السويد نحل مشكلات الدفاع، وأعتقد أننا نقدر نتخطى عقبة فريق دور الثمانية».