بعد إعلان سلوى محمد علي إصابتها به.. تعرف على أشهر المصابين بمرض ADHD

أعلنت الفنانة سلوى محمد على عن إصابتها بمرض ADHD، منذ صغرها، وهو مرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لتنضم لعدد من الفنانين والمشاهير الذين أعلنوا إصابتهم بهذا المرض.

دينا أديب وجانا دياب من أشهر من أصيبوا بالمرض

قالت سلوى محمد علي لـ«الوطن»، إن القضية التي ناقشها مسلسل «خلي بالك من زيزي»، والحديث عن مرض فرط الحركة ليست جديدة، كما أنها ليست المرة الأولي التي يجري مناقشة المرض فيها، إلا أن المسلسل دفع العديد من الشخصيات المعروفة إلى إعلان إصابتهم بالمرض.

وأعلنت أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، خلال لقائها في برنامج «في البوكس» عبر قناة «Gossips» بموقع «YouTube»، معاناتها مع مرض فرط الحركة ونقص الانتباه «ADHD».

وقالت أميرة: لم أشاهد مسلسل «خلي بالك من زيزي» الذي تناول مرض ADHD ولكنه يختلف فيه الإنسان عن الآخر، قد تشاهد المسلسل وتجد الشخصية والأعراض التي تعاني منها مختلفة تماما عنها، وقد يشاهده شخص آخر ويجدها تشبهه.

جانا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، لم تخجل من الكشف عن إصابتها بمرض ADHD، حيث فاجأت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور «انستجرام»، بنشر تفاصيل أزمتها مع مدرستها السابقة بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت جانا عمرو دياب، في منشور عبر حسابها باللغة الإنجليزية، إن إدارة مدرستها في لندن «Queens Gate School»، أجبرتها على تركها، إثر كونها تعاني من مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه «ADHD»، ما جعلها غير قادرة على تحقيق درجات عالية في دروسها.