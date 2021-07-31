علام: تصريحات إثيوبيا «كلام فارغ».. ولا يجب الوثوق بها

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن إثيوبيا غير متعاونة مع مصر والسودان فيما يخص السد، ولا تُزودهما بأي بيانات، لذلك لا يجب الثقة في أي تصريحات تصدر عن الجانب الإثيوبي، فأغلبها يخرج من أجل الاستهلاك الداخلي في ظل الأزمات المتفاقمة هناك، منتقدًا في الوقت ذاته مواقف من وصفهم بـ«أعداد داخليين» في مصر، يروِّجون للموقف الإثيوبي، فأديس أبابا تحاول تغذية بعض الشكوك في مصر من أجل إحداث مشكلات داخلية.

وأوضح «نصر علام»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أنّ كمية المياه المخزنة في بحيرة سد النهضة بلغت 7.5 مليار متر مكعب في اليوم الذي أعلنت فيه إثيوبيا توقف الملء الثاني وزعمها أن هذه الخطوة نجحت، رغم أن هيكل السد غير مكتمل، باعتباره يضم جانبين أيمن وأيسر، بينما منطقة الوسط منخفضة وتمر عليها المياه، وبالتالي ادعاء إثيوبيا تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه كاذب وغير صحيح.

وتابع وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن التخوفات من فيضان نهر النيل الأزرق أمر ليس في محله، وأرجع ذلك إلى أن أقصى كمية مرصودة تأتي من النيل الأزرق نحو مليار متر مكعب في اليوم، علمًا بأنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى هذا المستوى، كما أن أول موجة فيضان من العام المائي تصل إلى مصر في نهاية يوليو وبداية أغسطس، والعام المائي هو سنوات الخير التي تأتي فيها الفيضانات لمصر وتخزن خلف السد العالي لاستخدامها في سنوات الجفاف.

فيما علق على المبادرة الجزائرية بشأن أزمة السد، فذكر أن الجزائر دولة شقيقة ونثق فيها ثقة عمياء، ونشكرها على الجهد الذي تقوم به لحل أزمة السد الإثيوبي، وننتظر النتائج التي تسفر عنها مناقشات وزير الخارجية مع نظيره الجزائري، مشيرًا إلى أنه يتوقع وجود مبادرات كثيرة في الفترة المقبلة لحل أزمة السد الإثيوبي، كما ذكر أن منسوب النيل يرتفع في مصر بداية أغسطس ويحدث تغيرًا في لون المياه، موضحًا أنه لم يتم رصد أي مشروعات زراعية في إثيوبيا كما تزعم أديس أبابا.

وأوضح أن التصريحات الإثيوبية هدفها الاستهلاك الداخلي ومحاولة إثارة المشاكل في الداخل المصري خاصة عند أولئك الذين يستمعون ويصغون لتصريحات إثيوبيا، مردفًا «كلام فارغ والعالم كله عارف كده».