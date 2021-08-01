ولاية «ماهاراشترا» الهندية تسجل أول حالة إصابة بفيروس «زيكا»

سجلت ولاية «ماهاراشترا»، ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة، وثانيها من حيث عدد السكان، أمس السبت، أول حالة إصابة بـ «فيروس زيكا» في قرية بيلسار، لتصبح الولاية الثانية بعد ولاية كيرالا التي تبلغ عن حالة.

و«فيروس زيكا»، هو من جنس الفيروسات المصفرة التي تنقلها حشرات البعوض، وقد كشف عنه لأول مرة لدى القرود بأوغندا في عام 1947، ومن ثم لدى الإنسان في عام 1952 بالبلد نفسه وبجمهورية تنزانيا.

وذكرت منظمة «الصحة العالمية» على موقعها بالإنترنت، إنه تم تسجيل فاشيات اندلعت من زيكا في كل من أفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ.

ويتسبب الفيروس لدى الحامل في إصابة الجنين الناشئ والمولود بصغر الرأس وغيره من التشوهات الخلقية، وفي الإصابة أيضاً بمضاعفات أخرى أثناء الحمل من قبيل فقدان الجنين.

كما يتسبب «زيكا» في الإصابة بمتلازمة «جيان - باريه» والاعتلالات العصبية والتهاب النخاع الشوكي، وخصوصاً لدى البالغين وكبار الأطفال.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة العامة بالولاية، إن امرأة «50 عاما» من مدينة «بيون بوراندار تهسيل»، أصيبت بالفيروس، أمس الأول الجمعة، كما ثبتت إصابة المرأة بداء الشيكونجونيا، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

والشيكونجونيا داء فيروسي ينقله البعوض، وهو مكون من حمض الرنا ويندرج ضمن نطاق مجموعة الفيروسات الألفاوية التي تنتمي إلى فصيلة الفيروسات الطخائية، وظهرت خصائصه لأول مرة أثناء اندلاع فاشيته في جنوب تنزانيا عام 1952.

وأوضح مسؤول هندي، أن فريقا من مسؤولي إدارة الصحة العامة، زار قرية بيلسار لإجراء تفتيش، مضيفا أن المصابة في القرية تعافت تمامًا ولا تظهر عليها أي أعراض الآن.