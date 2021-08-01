تعرف على كيفية التظلم على مخالفات رخص القيادة من المنزل

أسئلة عديدة يسعى المواطنون خاصة مالكي المركبات إلى البحث عنها وأبرزها تلك التي تتعلق بالتظلمات على مخالفات المرور، إذ أنّ هناك عدد من قائدي السيارات يقومون بارتكاب مخالفات يعاقب عليها قانون المرور منها تجاوز السرعة المقررة على بعض الطرق سواء داخل المدن أو خارجها والقيادة دون ترخيص أو السير برخصة قيادة منتهية، وفي إطار تخفيف العبئ على المواطنين تمت إتاحة خدمة التظلم على مخالفات المرور دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور المختصة التابع لها مالك السيارة، وبتلك الطريقة يمكنه التظلم باستثناء الحالات التي يمكن فيها التصالح بحسب ماينص عليه قانون المرور.

وفيما يلي تقدم «الوطن» للقراء خطوات التظلم على مخالفات المرور من المنزل:

أولاً.. الاستعلام عن قيمة المخالفة المرورية:

يمكن للفرد الاستعلام عن قيمة المخالفة المرورية عن طريق شبكة الانترنت دون التوجه إلى الوحدات المرورية المختلفة، حيث يقوم المواطن بالبحث عبر محرك البحث "جوجل" عن موقع النيابة العامة والدخول إليه والضغط على مربع خدمات نيابة المرور ثم اختيار الاستعلام عن قيمة المخالفات يليها إدخال بيانات الرخصة ونوعها لتظهر بعدها مباشرة وخلال ثوان معدودة سبب المخالفة وقيمتها.

ثانياً.. التظلم على مخالفات المرور

يمكن لمالك السيارة التظلم على مخالفات المروربعدما توصلت إلى مخالفات المرور الخاصة بك وقدرها، فلديك فرصة للتظلم على المخالفات، من على موقع النيابة العامة، حيث تضغط على مربع التظلمات، ثم تختار نوع التظلم سواء لرخصة سيارة أو قيادة، وتطلب منك هذه العملية إدخال بيانات الرقم القومي، وبعدها تظهر لك المخالفات تفصيليا فضلا عن قيمة الحدين الأدنى والأقصى لها، وللتظلم عليك الضغط على كلمة «تظلم» مع ذكر السبب، وبعدها تضغط على مربع «موافق»، وبعد إدخال كل المطلوب منك تضغط على مربع «إرسال»، كما يستطيع المواطنون متابعة التظلم عن طريق الإيصال الذي يظهر عند إتمام عملية التظلم على المخالفة ويحمل رقم التظلم الخاص بصاحب الشكوى.