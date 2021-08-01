دفتر أحوال اليوم.. نظر «خلية المرابطين» ومحاكمة سائق في قضية هيروين
كتب:
بسمة عبدالستار
10:09 ص | الأحد 01 أغسطس 2021
محكمة
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم، العديد من القضايا والمحاكمات، وأهمها «استكمال محاكمة 11 متهما في خلية المرابطين، ومحاكمة سائق بتهمة الاتجار بالهيروين».
خلية المرابطين
تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم المرابطين الإرهابي، على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية في الخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، في القضية المعروفة بـ«خلية المرابطين».
وجاء في أمر الإحالة، أنّ المتهمين مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة «المرابطون» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
محاكمة سائق بتهمة الاتجار بالهيروين
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة سائق، بتهمة الاتجار في الهيروين والفودو وأقراص البنزوهيكسول المخدرة في مدينة نصر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبدالمنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، ومعتز مدحت.
وكشف أمر إحالة المتهم «محمد. ح .م»، 41 عاما، سائق، مقيم في شارع الشيخ رضوان بمدينة السلام أول في القضية رقم 11975 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 332 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، أنّه تاجر خلال وجوده في دائرة قسم أول مدينة نصر، في جواهر الهيروين ونبات الفودو وأقراص البنزوهيكسول المخدرة، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.