دفتر أحوال اليوم.. نظر «خلية المرابطين» ومحاكمة سائق في قضية هيروين

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم، العديد من القضايا والمحاكمات، وأهمها «استكمال محاكمة 11 متهما في خلية المرابطين، ومحاكمة سائق بتهمة الاتجار بالهيروين».

خلية المرابطين

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم المرابطين الإرهابي، على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية في الخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، في القضية المعروفة بـ«خلية المرابطين».

وجاء في أمر الإحالة، أنّ المتهمين مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة «المرابطون» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

محاكمة سائق بتهمة الاتجار بالهيروين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة سائق، بتهمة الاتجار في الهيروين والفودو وأقراص البنزوهيكسول المخدرة في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبدالمنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، ومعتز مدحت.

وكشف أمر إحالة المتهم «محمد. ح .م»، 41 عاما، سائق، مقيم في شارع الشيخ رضوان بمدينة السلام أول في القضية رقم 11975 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 332 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، أنّه تاجر خلال وجوده في دائرة قسم أول مدينة نصر، في جواهر الهيروين ونبات الفودو وأقراص البنزوهيكسول المخدرة، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.