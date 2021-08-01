رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر تعرب عن تضامنها مع الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة

كتب:

الوطن
10:13 ص | الأحد 01 أغسطس 2021
الخارجية

الخارجية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في الجمهورية التونسية، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.

كما أكد المتحدث الرسمي، في هذا السياق، على ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته، مشيدا بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومعربا عن تطلعه لتجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل. 

اقرأ المزيد:

وزارة الخارجية تنعى جيهان السادات: جسدت مسيرة طويلة من العطاء

رابط وشروط تقديم وظائف وزارة الخارجية السعودية

سناتور روسي ينصح وزارة الخارجية الأمريكية: كلوا «تويكس»

وفد وزارة الخارجية يبحث مع محافظ الفيوم إعادة تشغيل مكتب التصديقات

وزارة الخارجية تنعى الدكتور نبيل الشريف