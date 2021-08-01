«موديز» تشيد بصلابة الاقتصاد المصري: تعامل إيجابي مرن مع أزمة كورونا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «للمرة الثالثة.. موديز تقرر تثبيت التصنيف الائتماني لمصر».

وأوضح التقرير، أنّ قرار مؤسسة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى b2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني، في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة كورونا، عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.

وتابع التقرير: «توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وزيادة رصيد احتياطي النقدر الأجنبي واستمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات، ويمثل هذا القرار ترسيخ مستمر لرصيد الثقة المتولد بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، ما أعطى قدر كافٍ من المرونة للاقتصاد المصري، ساعد على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية، رغم استمرار تفشي كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، جاء لمتابعة جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي، لافتًا إلى أنّ محافظ البنك المركزي عرض الموقف الاقتصادي بعد عام ونصف العام من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف «بدرة» أنّ الاقتصاد المصري أثبت تماسكا ونجاحا كبيرا، انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصة مع وجود خلفية لحزمة مبادرات أطلقها البنك لتخفيف الأعباء على المواطنين والشركات، فضلًا عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة في أثناء الجائحة.