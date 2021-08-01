بشار الأسد يكلف «عرنوس» بتشكيل مجلس وزراء جديد

كلف الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسين عرنوس بتشكيل مجلس وزراء جديد، بعد شهرين على الانتخابات الرئاسية، بموجب الدستور السوري، تنتهي ولاية الحكومة مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، أي كل 7 سنوات، وتعتبر حكومة مستقيلة بعد أداء القسم الدستوري وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وفي 17 يوليو، أدى الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه في استحقاق أعلنت السلطات أنه حاز فيه على 95.1 في المئة من الأصوات.

وكان الأسد قد كلف عرنوس، وزير الموارد المائية سابقا، في أغسطس 2020 بتشكيل حكومة جديدة، بعدما سلمه في يونيو 2020 مهام رئاسة الوزراء مؤقتا خلفا لعماد خميس الذي أعفي من منصبه.

من هو عرنوس؟

وينحدر «عرنوس»، 68 عاما، من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وتخرج في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978.

وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظًا لدير الزور ثم القنيطرة جنوبا، وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018.

وتقع على كاهل الحكومة مهمة صعبة في وقت تشهد البلاد أقسى أزماتها الاقتصادية، التي خلفتها الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور.

واتخذت حكومة عرنوس السابقة خلال الأشهر الماضية قرارات صعبة عدة بينها رفع أسعار البنزين غير المدعوم والمازوت والخبز والسكر والرز، في وقت تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ووصلت مدة التقنين في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً. ويعيش أكثر من ثمانين في المئة من السوريين راهنا تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.