«التنظيم والإدارة»: 895 ألف موظف يستفيدون من قرار الترقية الأخير

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن قرار الترقية الأخير يستفيد منه 895 ألف موظف، ويستهدف الحفاظ على أعمار الموظفين: «قرارات الترقية في الماضي كانت تستغرق 15 سنة في بعض الأحيان من درجة لأخرى، وهذا القرار جعل عملية الترقية أسرع، حيث أصبحت المدة بين كل مستوى وآخر 3 سنوات بدلا من 8 سنوات، كما أتاح للمسؤولين عددا أكبر من الموظفين الشباب لاختيارهم كقيادات مرشحة لشغل الوظائف القيادية، كما أن القانون ينص على منح الموظف 5% حافز ترقية، من الأجر الوظيفي وعندما يحصل عليها المواطن كل 3 سنوات فإن راتبه يزيد، وهذا القرار يطبق على كل الهيئات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية التي تطبق قانون الخدمة المدنية».

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الصادر في نوفمبر 2016، حدد مدد بيانية للترقية، وذكر أن الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى مثل البكالورويس والليسانس تبدأ مستوياتهم من المستوى الثالث ج، والمستوى الثالب ب، والمستوى الثالث أ، ولكي ينتقل الموظف من مستوى إلى آخر يحتاج إلى 3 سنوات في كل مستوى حتى ينتقل من مستوى لآخر.

وأوضح «الشيخ» في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «قرار الترقية الأخير يؤكد أن من أتموا هذه المدد البينية يستحقون الترقية لكن باشتراطات معينة، وكانت هذه القرارات تصدر في الماضي تحت اسم الرسوب الوظيفي وعدلنا المسمى إلى قضاء المدد البينية اللازمة بين المستويات المختلفة».

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف.

ونصّ مشروع القرار على أنه اعتبارا من مطلع يوليو، يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30-6-2021، مُددا لا تقل عن المدد البينية المحددة، نظير كل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.