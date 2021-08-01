تعرّف على 8 شروط لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة.. والتكلفة 1070 جنيهاً

يبحث العديد من المواطنين عن الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة لأول مرّة، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة حول طبيعة تلك الأوراق والتكلفة المالية التي يجب على الراغب في استخراج الرخصة توفيرها، وفى سطور توضح «الوطن» أبرز الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة لأول مرّة بنحو:

أولاً: الأوراق المطلوبة:

1- أصل البطاقة الشخصية للفرد أو جواز السفر في حالة عدم تواجد البطاقة.

2- يجب ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة القيادة لأول مرّة عن 18 عاما.

3- على المتقدم شراء نموذج 256 مرور، وهو عبارة عن نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة وتقديمه إلى القسم المختص لاستكمال إجراءات استخراج رخصة القيادة لأول مرّة.

4- استخراج شهادتين طبيتين تشمل عدد من المتطلبات مثل اللياقة الطبية لرخصة القيادة، باطني وعيون، وفي سبيل التسهيل على المواطنين أصبح بإمكانهم عملهما داخل وحدة المرور الخاصة بالفرد المتقدم لاستخراج رخصة قيادة لأول مرّة.

5 - توفير 4 صور مقاس «4 في 6» حديثة للمتقدم.

6 - صورة المؤهل الدراسي، مع الاطلاع على الأصل.

7- يجب على المتقدم أن يجتاز بنجاح الاختبار الفني طبقا للوائح قانون المرور.

8- في حالة تجديد رخصة القيادة يجب على المتقدم إحضار شهادة المخالفات.

ثانياً: مصاريف استخراج رخصة القيادة لأول مرّة

1- 285 جنيهاً قيمة رسوم الكشف طبي وفصيلة الدم.

2- رسوم الضريبة وتبلغ قيمتها 615 جنيها، ويشمل ذلك المبلغ تكلفة التأمين وتنمية موارد الدولة.

3- 6.5 جنيه تكلفة نموذج 256 لطلب الرخصة.

4- 10 جنيهات قيمة نموذج اختبار إشارات.

5- توفيرملف وحافظة تبلغ قيمتها 35 جنيها.

6- إحضار طابع شرطة بقيمة 15 جنيها.

7- شراء استمارة بيانات بمبلغ 105 جنيهات، وبذلك يكون إجمالي التكلفة لاستخراج رخصة القيادة لأول مرّة 1070 جنيهاً.