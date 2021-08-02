تفاصيل العرض الأول لفيلم «ثانية واحدة» على الإنترنت بعد رفعه من السينمات

أعلنت منصة «شاهد» عن حصولها على حقوق العرض الحصري لفيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، وذلك بعد أيامٍ قليلة من رفعه من السينمات.

وأكدت منصة «شاهد»، أنّ الفيلم سيكون متاحًا لمُشتركيها اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن خريطتها الفنية الجديدة، والتي تحوي عدداً من الأفلام والمسلسلات الحصرية.

3.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم ثانية واحدة

حقق فيلم «ثانية واحدة»، لدينا الشربيني «صفر إيرادات»، يوم 7 يوليو الماضي، ما أدى إلى رفعه من السينمات، تزامناً مع طرح فيلمها الجديد «البعض لايذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبدالعزيز.

وحصد فيلم «ثانية واحدة» في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر، إيرادات بنحو 3.670 مليون جنيه خلال 8 أسابيع، وجاءت إيرادات الفيلم خلال الأيام الأخيرة منخفضة بصورة كبيرة.

دينا الشربيني لـ«الوطن»: مش مسئولة عن الإيرادات

وقالت الفنانة دينا الشربيني، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، بشأن ضعف إيرادات فيلم «ثانية واحدة»: «مش مسئولة عن الإيرادات وهذا شئ يخص المنتج، أنا أديت عملي فقط، والفيلم حقق إيرادات جيدة فى التوزيع الخارجي، والناس شافته بره».

أبطال وأحداث فيلم ثانية واحدة

الفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في العمل.

تدور أحداث فيلم ثانية واحدة، في إطار رومانسي كوميدي، يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشكلات، ثم يتعرض لحادث «يقلب حياته».