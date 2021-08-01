محظورات على الموظف العام بقانون الخدمة المدنية المصري

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، محظورات يجب على الموظف العام تجنبها، وعدم مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، حيث يقدّم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سلسلة توعوية بقانون الخدمة المدنية المصري المنصوص عليه أعلاه، وأشار إلى أسباب إنهاء خدمة الموظف أثناء فترة الاختبار.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» المحظورات التي يجب على الموظف العام تجنبها، وأسباب إنهاء خدمته أثناء فترة الاختبار، وإجراءات محو الجزاءات الموقعة على الموظف بقانون الخدمة المدنية، ومدته، وآثاره، وفقا لما أوضحه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، استمرارا لسلسة الأخبار التي تغطي قطاع المالية، وقوانين الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.

محظورات الوظيفة العامة بقانون الخدمة المدنية

ـ مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.

ـ عدم الرد وموافاة الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلب من بيانات ومستندات.

ـ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، وجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته.

ـ إساءة معاملة الجمهور، متلقي الخدمة، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو تلقي عمولة أو هدايا، بمناسبة أداء واجبات الوظيفة.

ـ الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.

إجراءات محو الجزاءات الموقعة على الموظف بقانون الخدمة المدنية

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، إلى أنّه يتعين على إدارة الموارد البشرية، العرض على السلطات المختصة، وطلب محو الجزاء، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة، دون طلب الموظف.

مدد محو الجزاءات الموقعة على الموظف بقانون الخدمة المدنية

- في حالة الإنذار، التنبيه، أو الخصم من الأجر مدة لا تزيد عن 5 أيام، يمحى الجزاء بعد مرور سنة.

- تمحى الجزاءات الموقعة على الموظف بعد مرور عامين، في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد عن 5 أيام وحتى 15 يومًا.

- في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد عن 15 يومًا، وحتى 30 يومًا، يمحى الجزاء، بعد مرور 3 سنوات.

- تمحى الجزاءات الموقعة على الموظف بعد مرور 4 سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى، عدا الفصل، والإحالة للمعاش.

أسباب إنهاء خدمة الموظف أثناء فترة الاختبار بقانون الخدمة المدنية

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنّه وفقا لقانون الخدمة المدنية، يحق للمؤسسة الاستغناء عن الموظف تحت التدريب في عدة حالات، وهي:

1- في حال الحصول على تقرير تقويم أداء متوسط أو ضعيف في نهاية فترة الاختبار، حيث يتم إنهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية.

2- إذا أتيحت للموظف الفرصة للتدريب ولم يجتزها بنجاح دون تقديم عذر مقبول.

3- يتم إنهاء الخدمة إذا تغيب الموظف تحت الاختبار عن العمل دون إذن أو عذر مقبول 5 أيام متصلة، أو 10 أيام متقطعة أثناء فترة الاختبار.