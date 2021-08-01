هل النمل في المنزل من علامات الحسد؟.. الأزهر يجيب

«هل النمل في المنزل من علامات الحسد؟»، سؤال يتبادر إلى أذهان كثيرين، أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أكد أنّ وجود النمل في المنزل ليس دليلا على الحسد: «إذا كان ظن السائلة أنّ وجود النمل في المنزل دليل على سحر أو حسد أو ما شابه ذلك؛ فعليك أختي الكريمة بالمحافظة على الصلاة على وقتها، وقراءة سورة البقرة في البيت، وهي التي قال عنها النبي الكريم (اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة)، رواه مسلم».

النمل في المنزل ليس من علامات الحسد

وفي إجابته عن هل النمل في المنزل من علامات الحسد؟، أكد المركز أنّ وجود النمل في المنزل من الأمور الطبيعية التي تتعرض لها جميع البيوت فى مثل هذا التوقيت من العام، ويمكن التغلب عليه برش المكان بمبيد حشري وتنظيف المكان.

لا يوجد نص ديني يربط بين ظهور النمل في المنزل بالحسد

وأوضح أنّ ربط ظهور النمل في المنزل بالحسد اجتهادات من بعض الناس، لم يرد فيها نصوص شرعية، مضيفا: «نحن نتقيد في الأحكام بالنصوص الشرعية، فهذا لم يرد فيه أي نص إنما هي اجتهادات، فمن يصدقون هذا عليهم أن يحترموا دينهم وينظرونا عمن يأخذون دينهم».

الرقية الشرعية من الحسد

وأشار إلى أنّه إذا أحس الإنسان بالحسد فعليه أن يقرأ سورة الفاتحة، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي «وما أدراك إنّها رقية»، ويرقى نفسه بسورتي الناس والفلق، هذا إذا شك في أنّه محسود أو حتى يرقي نفسه وبيته أما كثرة النمل ليس له دليل على وجود الحسد.

هل يجوز حرق النمل؟

وتابع عن وجود النمل من علامات الحسد، أنّه لا يجوز حرق النمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابي يحرق النمل، فقال من فعل هذا، فقال الصحابي: أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار.