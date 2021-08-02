سفاح العجائز.. أدين في 36 جريمة سرقة وسطو مسلح وشروع فى القتل

كشفت أوراق التحقيق مع سفاح العجائز «محمد .أ.ع» 65 سنة، تفاصيل نشأته فى إحدى قرى بنى سويف، واتجاهه للسرقة، وكيف أدين فى 36 جريمة سرقة وسطو مسلح وشروع فى القتل، وكيفية ارتكابه 4 جرائم قتل، فى 8 سنوات بداية من يوليو عام 2011 حتى أغسطس عام 2019، وحبس المتهم خلال تلك الفترة فى جرائم أخرى، قبل أن يتم اكتشاف جرائمه التى اعترف بتفاصيلها، وإقراره بتخصصه فى تعقب المسنات واغتصابهن وسرقتهن، ثم ينهى جريمته بالقتل، وإخفاء الجثة «واحدة ماتت فى إيدى وأنا باغتصبها»، بحسب اعترافات المتهم.

كنت براقبهم كويس فى الأسواق

روى المتهم فى التحقيقات أنه كان يرتدى الملابس الفلاحى، وكان يبدو طيبا وشهما، بخلاف تقدمه فى السن وتجاوزه الستين من عمره، فلم تكن أى ضحية من ضحاياه تتوقع ما يخطط له من نيته فى قتلها وسرقتها أو اغتصابها، حيث كان يحرص على ترديد كلمات دينية، ويعرض المساعدة عليهن بعد مراقبة ضحاياه جيدا: «كنت براقبهم كويس، واللى ملقيش معاها حد أقطرها، لحد ما أجيب خبرها».

أدواته خرزانة وجلباب مكوي

وشرح المتهم أنه كان يتجول فى الأسواق ممسكا بخزرانة، ومرتديا جلباب بلدى «مكوى ومنشى»، حتى يبدو وجيها وشهما، ثم يتوجه لضحيته فى السوق أو المولد ويعرض المساعدة: «أنى أشيل حاجة فى إيدها أو أوصلها لمكان، أو أساعدها فى أى حاجة»، لافتا إلى أن مظهره وطريقة كلامه، كانت لا تثير أى شبهة فى مقاصده، أو ما ينتوى فعله.

ضحايا جدد

واعترف المتهم بقتل سيدة تدعى «ف. ي. ع»، 60 عاما، ربة منزل، مُقيمة بدائرة مركز أطفيح بالجيزة، وإلقاء جثتها بمجرى مائي «مصرف» بقرية شريف باشا دائرة مركز بنى سويف، حيث استدرجها من أمام موقف سيارات الأجرة بدائرة المركز بزعم الحصول على كمية من اللحوم التي يوزعها أحد الأشخاص مجانا، وحال وصولهما لمنطقة زراعية بالقرية خالية من المارة حاول سرقتها إلا أنه لم يعثر معها على شئ فقام باغتصابها والإجهاز عليها، وخلال التحقيقات معه اعترف أيضا بقتل سيدة تدعى «س. م. ا»، 81 عاما، ربة منزل، مُقيمة بناحية دائرة المركز، والتى تم العثور على جثتها بمياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية منشأة حيدر، حيث استدرجها لمنطقة العثور، وقام بخنقها والاستيلاء على قرطها الذهبي.

تمت محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها بإحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه شنقا، ثم صدر الحكم بتنفيذ حكم الإعدام بعد إقراره بجرائمه.