تويوتا توقف العمل في 3 مصانع بتايلاند بسبب كورونا

أعلنت شركة تويوتا موتورز، توقف عمليات التصنيع في مصانعها الثلاثة في تايلاند، بسبب تفشى فيروس كورونا، ما أدى إلى تعطل عمليات توريد قطع الغيار اللازمة للتصنيع فى مصانع تايلاند، لفترة قصيرة لحين وصول سلسلة التوريد المنتظرة.

وبحسب ماذكرته NIKKEI Asia، تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصانع الثلاثة، 760 ألف وحدة، ولكن في عام 2020 ، تم تصنيع 440 ألف سيارة، حيث تعتبر تايلاند هي ثالث أكبر مركز إنتاج خارجي لتويوتا، بعد الصين والولايات المتحدة.

تعد كورولا سيدان وشاحنات بيك أب هيلوكس من النماذج الرئيسية المصنعة في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. يتم بيع نصف المركبات المصنعة محليًا ويتم تصدير الباقي عالميًا.

بالإضافة إلى أن تويوتا، أعلنت توقف إنتاج سيارات لكزس ولاند كروزر فى مصنعين محليين، فى اليابان لعدة أيام فى شهر أغسطس الجارى، وذلك بسبب ارتفاع أعداد اصابات فيروس كورونا فى شرق آسيا.

وستؤدى عمليات الإغلاق المقررة البدء من 3 الى 6 أغسطس الى تقليل انتاج السيارات فى اليابان من تويوتا الى نحو 5 آلاف سيارة.

بجانب أنها أيضا ستوقف الانتاج فى مصنع تجميع فوجيماتسو، بسبب نقص الأجزاء القادمة من فيتنام، مما ينتج عنه انخفاض انتاج سيارات تويوتا المينى فان بنحو 3 آلاف سيارة.

كما أنها ستوقف بعض الخطوط المخصصة لتصنيع تويوتا كورولا فى مصنع تاكاوكا فى محافظة أيتشى اليابانية، وذلك بسبب نقص الرقائق الالكترونية، وذلك اعتباراً من يوم 2 الى 6 أغسطس، مما يؤثر على انتاج حوالى 9 آلاف سيارة.