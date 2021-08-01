دعاء السفر.. سبحان الذي سخر لنا هذا

دعاء السفر، تصدر محركات البحث على شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ورغبة العديد من الأسر المصرية، السفر إلى الأماكن الساحلية، لتقضية إجازة الصيف، خاصة مع تراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتخفيف الحكومة قيود كورونا التي كانت مفروضة خلال الأشهر الماضية.

دعاء السفر كما ورد عن النبي

وأوردت دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وعلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعاء السفر، الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي كان يقوله كلما «استوى على بعيره خارجا إلى سفر، بعد أن يكبر ثلاثا».

دعاء السفر كامل

والنص الذي أوردته دار الافتاء المصرية عن دعاء السفر هو: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ».

ودعاء السفر يستحب أن يردده المسافر سواء كان مسافرا بالسيارة أو الطائرة أو السفينة أو غير ذلك، وهذا الدعاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه «مسلم» في صحيحه، يهدف لحفظ الأهل والمال والزوجة، والوقاية من شر الطريق وسوء المنقلب، والتهوين من شدة السفر.

وبحسب ما ورد فأن دعاء السفر كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يهم خارجا، ويكرر ذات النص حينما يعود ويزيد عليه «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون».

وبإجماع الفقهاء فأن دعاء السفر «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، ..»، هو النص الوحيد الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة بالسفر يستحب أن يرددها المسافر، فعن عبداللَّه بن سَرْجِس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذا سَافَرَ يَتَعوَّذ مِن وَعْثاءِ السَّفرِ، وكآبةِ المُنْقَلَبِ، والحَوْرِ بَعْد الكَوْنِ، ودَعْوةِ المَظْلُومِ، وسُوءِ المَنْظَر في الأَهْلِ والمَال».