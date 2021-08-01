يستعد طلاب شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية، غدًا الاثنين الموافق 2 أغسطس، لأداء آخر اختبارات الثانوية العامة في مادتي الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لشعبة علمي رياضة من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، لذلك يبحث الكثير من الطلاب عن مراجعة تفاضل وتكامل للصف الثالث الثانوي 2021 عبر محرك البحث العالمي «جوجل»

وفي إطار حرص جريدة «الوطن» على مستقبل أبنائنا طلاب شهادة الثانوية العامة، وشعبة الرياضيات، تقدم مراجعة تفاضل وتكامل للصف الثالث الثانوي 2021 لطلاب الشعبة العلمية من طلاب الثانوية العامة.

مراجعة تفاضل وتكامل للصف الثالث الثانوي 2021

وجاءت أبرز الأسئلة التي يجب أن يتابعها طلاب الشهادة الثانوية كالآتي:

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وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إنّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتم قبل 15 أغسطس الحالي، وقد يتطلب الأمر يومين أو 3 بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالي بشأن ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها «مطمئنة» تماما ومقاربة للسنوات الماضية، كما أنّ الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة، لكن في شرائح توزيع الدرجات، وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90%، أو نسبة من حصلوا على مجموع بين 80% حتى 90%، وهكذا.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة نجحت في تسيير امتحانات الثانوية العامة 2021، رغم تحديات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أى مشكلات من شأنها تهدد سير أعمال الامتحانات، موضحا أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات إلكترونيا مستمرة.

وقال «حجازي»، لـ«الوطن»، إن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، سواء في أسئلة امتحانات الشعبة العلمية أو الأدبية، لافتا إلى أن كل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها.