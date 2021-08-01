إحالة أوراق 8 متهمين إلى المفتي مذقوا عاملين بالسكاكين في نجع حمادي

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، اليوم الأحد، أوارق 8 متهمين إلى المفتي، لاتهامهم بقتل 2 بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات عائلية بقرية نجع سالم بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية البشعة إلى 30 يناير 2020، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين «عادل. أ»، وأبناءه الثلاثة «معتز وأيمن وكرم»، و«أحمد. أ»، و«عادل. خ»، ونجله يحيى، و«محمود. م. أ»، و«ربيع .خ م»، و«هاني. م .أ»، وشقيقه «محمود»، في تهمة قتل المجني عليه، شحات محمد خلف الله، وشقيقه حمادة، مع الإصرار والترصد، بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مصرعهما بسبب خلافات عائلية بالقرية.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة النيابة باشرت التحقيقات معم جميعاً وامرت بحبسهم وقامت بتجديد الحبس، واعترفوا المتهمين بقتلالمجني عليهم بسلاح أبيض وتم تقطيعهم.

وأحالت النيابة العامة القضية التي حملت رقم، 1888 لسنة 2021، جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 164 لسنة 2021، كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهمين من الأول للثامن، بإحالة أوراقهم الي المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة الأول من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من قبل، قضت بإحالة 3 متهمين إلى المفتي لقيامهم بقتل عامل بالأسلحة النارية في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في احدى قرى شرق نجع حمادي.