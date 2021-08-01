بعد احتراق 80 ألف جنيه بسوهاج.. طريقة استبدال الأموال التالفة من البنوك

«هل يمكن الحصول على نقود جديدة بدلا من المحترقة؟».. برز هذا السؤال عقب حادث نشوب حريق في شقة بالطابق الرابع بقرية الزارة، بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، والذي أدى إلى حرق ما يقرب من 80 ألف جنيه كانت بالشقة، بحسب ما قاله صاحب العقار.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، كيفية استبدال النقود الجديدة بالمحترقة أو الممزقة.

لتغيير أي فئة من العملات المختلفة، سواء مقطعة أو متهالكة أو قديمة أو تم غسلها يجب التوجه لـ 147 شارع محمد فريد، فرع البنك المركزي بجوار محطة مترو محمد نجيب بالنسبة للعملات الورقية، أما بالنسبة للعملات المعدنية، فيتم تغييرها في 54 شارع الجمهورية فرع البنك المركزي، و«بنفس قيمتها».

حالات يتم فيها استبدال العملة بقيمة أقل

يتم استبدال العملات «الفلوس» القديمة والمتهالكة بنفس قيمتها إلا في حالات معينة، وهي أن تكون العملة مقسومة نصفين ولا يوجد الباقي بها، ولكن أرقامها متواجدة فيعطيك البنك المركزي نصف قيمتها.

يدون على كل فئة من فئات العملة أرقام مسلسلة منسوخة 4 مرات في أماكن مختلفة على العملة؛ في حالة وجود أي رقم منها يعطيك العملة بنفس قيمتها، وفي حالة عدم وجود الرقم نهائيا لا يتم استبدالها.

مذكرة بدل تالف بنفس قيمة العملات

وتصدر إدارة البنكنوت في البنك المركزي المصري، مذكرة بدل تالف بنفس قيمة العملات «الفلوس» التي قام بجمعها، ليتم طباعة عملات جديدة بنفس قيمة العملات المعدمة.

أين تذهب أوراق البنكنوت التالفة؟

بعد تجميع أوراق البنكنوت التالفة من فرع البنك يتم توريدها بشكل منتظم للمقر الرئيسي للبنك، على أن يوردها الفرع إلى البنك المركزي المصري، واستبدالها في إطار عمليات الإحلال والتجديد للعملة، للحفاظ على مظهرها الحضاري، ويفرز البنك المركزى المصري تلك الفئات ويصنفها على حسب جودتها وفقًا لمعايير محددة تمهيدًا لفرمها وطباعة بديل لها.