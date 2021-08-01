«الوزراء» عن مدينة «رأس الحكمة»: مُخططة مثل العلمين الجديدة

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على خلق أنشطة اقتصادية جديدة من أجل توفير فرص العمل للشباب، كما أنها تخلق مناطق استثمار جديدة بمشاركة القطاع الخاص الذي كان شريكًا مع الدولة في المشروعات القومية، «الفترة الجاية إن شاء الله سنشهد توسعًا في المدن الساحلية عشان نستفيد بالمناطق المتميزة التي تملكها الدولة المصرية».

تخطيط «رأس الحكمة» على غرار العلمين الجديدة

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية خططت لمدينة رأس الحكمة على غرار العلمين الجديدة، فهي منطقة ساحلية وسيجري استغلالها بشكل أمثل، وإنشاء كورنيش بها أيضًا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي وجه بإنشاء كورنيش في أي مدينة ساحلية

وتابع: «توجيهات السيسي إن أي منطقة ساحلية الدولة تملكها هيكون فيها كورنيش ده زي كورنيش العلمين الجديدة، فيه كورنيش أخوه في مدينة المنصورة، فيه كورنيش أخوه في مدينة شرق بورسعيد الجديدة، بالتالي نستفيد من المناطق الساحلية كلها عشان المواطن يستمتع ويستفيد ويتمتع بما تملكه الدولة من ثروات ونخلق أنشطة اقتصادية أخرى في مناطق ساحلية عشان نوفر فرص العمل ونوفر فرص الاستثمار».