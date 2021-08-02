ترامب: سأبرز أدلة جديدة على الانتهاكات المسجلة في انتخابات 2020

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيبرز أدلة جديدة على الانتهاكات المسجلة في الانتخابات الرئاسية التي خسرها العام الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ورفع ترامب، في وقت سابق، أكثر من 50 دعوى قضائية في المحاكم في جميع أنحاء البلاد للطعن في النتائج، لكن لم تؤكد أي محكمة ادعاءاته.

وقال ترامب: «هناك أدلة مهمة وقاطعة على أن الانتخابات تخللتها عمليات تزوير ومخالفات على مستوى لم تشهده بلادنا من قبل والكثير من هذا معروف وسيظهر الكثير في المستقبل القريب».

الرئيس الأمريكي السابق يتهم وسائل الإعلام المرتبطة بالديمقراطيين اليساريين الراديكاليين بإخفاء الحقائق

واتهم الرئيس الأمريكي السابق، وسائل الإعلام المرتبطة بالديمقراطيين اليساريين الراديكاليين بإخفاء الحقائق، فضلا عن أنها لا تسمح لأحد برؤية وقراءة ما حدث بالفعل.

وفي سياق متصل، قدمت لجنة «الرقابة والإصلاح» في مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، تقريرا يحتوي على أدلة على أن ترامب ضغط على وزارة العدل لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفي سياق آخر، منحت رئيسة إقليم كوسوفو فيوسا عثماني، أمس الأحد، وسام بلادها لاسم الابن الراحل للرئيس الأمريكي جو بايدن، على دوره في بناء النظام القضائي في كوسوفو بعد انتهاء الحرب قبل نحو عقدين.

وعمل بو بايدن في كوسوفو بعد الحرب التي دارت رحاها هناك بين عامي 1998 و1999، وساعد في تدريب مدعين محليين وقضاة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكان بو المدعي العام السابق لولاية ديلاوير، توفي في عام 2015 بالسرطان عن 46 عاما.

وفي عام 2016، أزاح بايدن الذي كان آنذاك نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك اوباما، الستار عن نصب تذكاري لابنه في كوسوفو.

كما أطلق اسم بو بايدن على طريق يؤدي إلى كامب بوندستيل الذي يضم 700 جندي أمريكي في كوسوفو.

وأعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد عام 2008 بدعم غربي لكن صربيا ما زالت ترفض الاعتراف بها وتعتبرها جزءا من أراضيها، كما لم تعترف روسيا والصين والأمم المتحدة بها دولة مستقلة.