حدائق الفسطاط.. مقصد سياحي عالمي (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حدائق الفسطاط.. مقصد سياحي عالمي».

مشروع حديقة تلال الفسطاط الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط

وجاء في التقرير، أنّ مشروع حديقة تلال الفسطاط هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والذي أعلن تنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساحة ضخمة في قلب القاهرة التاريخية، وتعمل الحكومة على الإسراع في معدلات تنفيذ المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضغط المخطط الزمني التنفيذي، وذلك بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى.

المشروع إطلالة على تاريخ مصر الخالد

وأوضح التقرير أنّ المشروع يمثل إطلالة على تاريخ مصر الخالد، لتصبح مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا، يعكس عراقة الحضارة المصرية، مع الاستمرار في هذا الإطار على مستوى تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاسيتعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لهم.

المشروع يضم مناطق ترفيهية عالمية وبازارات وأماكن لتنظيم الحفلات الفنية

ويهدف المشروع إلى تحويل المنطقة إلى حديقة عامة مركزية تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، ما يجعلها مقصدا سياحيا وعالميا، إلى جانب إتاحة عدد من الأنشطة الترفيهية، والصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة كجزء من مشروع إحياء القاهرة الإسلامية، واستعادة مكانة القاهرة كعاصمة تاريخية وثقافية وسياحية.

يضم المشروع مناطق ترفيهية عالمية وبازارات وأماكن لإقامة الحفلات الفنية والغنائية ومناطق للمخيمات والمعسكرات ومعارض فنية وسلاسل مطاعم عالمية ومطاعم مأكولات شعبية ومقاهي وفنادق متعددة المستويات وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف شرائح المجتمع.