15 خطوة لتقليل احتمال إصابة جهازك ببرامج التجسس.. اعرفها من حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الرسمي، من عدة مؤشرات إذا تم ملاحظتها على جهاز الحاسب الآلي أو اللاب توب، فإنها تدل على وجود برامج تجسس على الجهاز.

مؤشرات تدل على وجود برامج تجسس على حاسبك الآلي

1. ظهور وابل من النوافذ المنبثقة (pop-ups).

2. التحكم الخارجي في برنامج التصفح.

3. إذا أخذك برنامج التصفح إلى مواقع غير التي تكتبها في شريط العنوان.

4. تغيير الصفحة الرئيسية لبرنامج التصفح فجأة أو على نحو متكرر.

5. أشرطة الأدوات الجديدة وغير المتوقعة.

6. الأيقونات الجديدة وغير المتوقعة التي تثبت على شريط النظام "system tray" الموجود في أسفل الشاشة على سطح المكتب "desktop".

7. المفاتيح التي لا تعمل (مثل مفتاح "tab" الذي قد لا يعمل عندما تريد الانتقال من خانة إلى خانة أخرى أثناء ملأ استمارة على الإنترنت).

8. رسائل الخطأ (error) العشوائية.

9. الأداء المتباطئ أو البطيء جداً الذي تعاني منه عند فتح البرامج أو حفظ الملفات.

من ناحيته نبه الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، عن أن المستهلكين يستطيعون اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإصابة ببرامج التجسس من خلال القيام بعدة خطوات، وتشمل:

خطوات تقليل مخاطر الإصابة ببرامج التجسس بالحاسب الآلي

1 - حدث نظام التشغيل وبرنامج التصفح

2 - اضبط إعدادات نظام التشغيل وبرنامج الحماية بحيث يحدث نفسه أوتوماتيكياً لضمان حصولك على آخر وسائل الحماية.

3 - استخدم برامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة التجسس والحائط الناري وحدثها كلها بشكل دوري

4 - ابحث عن برامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة التجسس التي تزيل الفيروسات أو تضعها في الحجر "quarantine" والتي تستطيع أن تحدث نفسها أوتوماتيكياً كل يوم.

5 - لا تحمل البرامج المجانية سوى من المواقع التي تعرفها وتثق فيها.

6 - لا تفرط في تحميل الألعاب المجانية حيث يحتوى بعضها على برامج أخرى من بينها برامج التجسس.

7 - عند تحميل أي برامج استغرق ما يكفيك من الوقت لقراءة اتفاق الترخيص الخاص بالمستخدم النهائي قبل تحميل أي برامج.

8 - قلل بقدر الإمكان من الملفات الخبيثة التي تحملها دون علم.

9 - تأكد من رفع درجة الأمان الخاصة ببرنامج التصفح لدرجة تكفي لاكتشاف تحميل أي ملفات بدون إذنك، بحيث تضبط إعدادات برنامج التصفح على المستوى المتوسط على الأقل في برنامج إنترنت إكسبلورر على سبيل المثال.

10 - لا تضغط على الروابط التي تظهر في النوافذ المنبثقة (pop-ups): لأنك إذا فعلت ذلك فإنك قد تثبت برنامج تجسس على حاسبك الآلي.

11 - لابد من إغلاق النافذة المنبثقة بالضغط على أيقونة x الموجودة في شريط عنوان النافذة.

12 - لا تضغط على الروابط التي تحتويها الرسائل المتطفلة (spam) أو النوافذ المنبثقة (pop-ups) والتي تدعي أنها تعرض برامج مجانية لمكافحة برامج التجسس

13 - ثبت حائط ناري شخصي لمنع المستخدمين الآخرين الذين لم تسمح لهم بالدخول على حاسبك الآلي من العبث بجهازك

14 - احتفظ بنسخة احتياطية من بياناتك، سواء كانت بياناتك عبارة عن ملفات نصية أو صور تهمك، يمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك في حالة تعطل حاسبك الآلي.

15 - إذا تشككت في أن حاسبك الآلي قد يكون مصاباً ببرامج التجسس، توقف على الفور عن التسوق والقيام بالأنشطة المصرفية وغير ذلك من الأنشطة التي تقوم بها على الإنترنت والتي تتطلب منك استخدام اسم الدخول وكلمة المرور أو أي معلومات أخرى خاصة.