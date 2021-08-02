انطلقت، مؤخرًا، مبادرة الشمول المالي في بنك مصر وكذلك كل البنوك التي تعمل في السوق المصري، وفي إطار هذه المبادرة ترصد «الوطن» في هذا التقرير شروط فتح حساب في بنك مصر، خاصة أنه واحد من البنوك المصرية العريقة التي تقدم خدمات بنكية متعددة لجميع المواطنين.

أنواع الحسابات في بنك مصر ضمن مبادرة الشمول المالى

- حساب جاري بالعملة المصرية.

- حساب جاري بالدولار.

- حساب جاري بعائد للمعاشات.

- حساب جاري بعائد.

شروط فتح حساب في بنك مصر ضمن مبادرة الشمول المالي

- صورة من البطاقة الشخصية سارية للعملاء المصريين.

- حالة العملاء الأجانب يجب إحضار صورة من جواز السفر.

- الأشخاص الاعتبارية يتم وضع لهم شروط معينة.

- العملاء الذين لم يصلوا للسن القانوني يجب عليهم تقديم صورة من شهادة الميلاد مرفقة بإقرار الوصاية، وسيكون حساب توفير حتى يبلغ السن القانوني.

- دفع المصاريف الإدارية التى يحددها البنك.

- الحد الأدنى لفتح أي حساب في بنك مصر 1500 جنيه.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في بنك مصر ضمن مبادرة الشمول المالي

- البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة للعملاء الأجانب.

- إيصال غاز أو كهرباء أو مياه.

- شهادة مفردات مرتب مختومة من مكان العمل.

- إحضار البطاقة الضريبية والسجل التجاري بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة.

استراتيجية بنك مصر للشمول المالي

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي، ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.